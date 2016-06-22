Архангельск, 22 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В День памяти и скорби, 22 июня 2016 года, жители Архангельска ровно в 4 часа утра собрались у Вечного огня на памятный митинг. В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» в память о тех, кто не вернулся с войны, они зажгли поминальные свечи, выложенные в виде цифры 1941. В акции приняли участие ветераны, первые лица области и города, депутаты, поисковики, молодежь, волонтеры Победы и простые горожане, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

Координатором акции выступает региональный центр патриотического воспитания. К мероприятиям Дня памяти и скорби присоединились все муниципалитеты Архангельской области. Акция в регионе проходит уже второй год.

В своем приветственном слове начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григорий Ковалев отметил, что молодое поколение помнит, знает, действует и чтит память участников войны. «Сегодня в Архангельской области работают поисковые отряды, военно-патриотические клубы, общественные организации. Их работа направлена на сохранение и увековечение памяти. В этот памятный день 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны желаю всем мирного неба над головой», — сказал Григорий Ковалев.

Погибших в войне жителей Архангельской области участники митинга почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов к монументу Победы и запуском в небо белых воздушных шаров.

На этом мероприятия, приуроченные к памятной дате — 75-летию со Дня начала Великой Отечественной войны, не закончились. Так, возле регионального центра патриотического воспитания состоится акция «Дерево Победы»: будет высажено более 50 кустов сирени. В в зрительном зале центра «Патриот» для всех желающих покажут фильм «Город воинской славы», подготовленный творческим объединением «Северный огонь», состоится творческая встреча с создателями картины.

Справка:

Указ об учреждении Дня памяти и скорби был подписан в 1996 году бывшим президентом России Борисом Ельциным. 12 лет назад архангельские поисковики впервые пришли в четыре утра к Вечному огню, чтобы почтить память погибших: именно в это предрассветное время немецкие войска напали на СССР. Из Архангельской области на фронт ушли 270 тысяч человек — четверть всего населения области. Они воевали под Ленинградом и Сталинградом, в Крыму и Прибалтике, в Белоруссии, на Украине, в Польше, Германии. Более 113 тысяч погибли. Около сотни наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 13 — награждены орденом Славы трех степеней.