Пекин, 22 июня, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин подвергла критике ряд западных СМИ, которые ранее распространили новость о том, что лишь 8 государств поддерживают политику Китая в акватории Южно-Китайского моря.

29palms.ru Деревянные счеты

«Мы всегда знали, что некоторые западные СМИ могут назвать черное белым и наоборот, но мы даже не ожидали, что многие журналисты имеют проблемы со счетом», — заявила пресс-секретарь МИД КНР.

Дипломат отметила, что все больше стран разделяют позицию Китая в данном вопросе. Китай и Сербия в совместном заявлении 18 июня подчеркнули, что споры вокруг Южно-Китайского моря должны быть урегулированы непосредственно заинтересованными сторонами путем дружественных консультаций и переговоров. Хуа Чуньин также выразила благодарность правительствам Замбии, Камеруна, Эфиопии и Малавии, которые недавно присоединились к списку стран оказывающих поддержку, пишет «Жэньминь жибао».

По состоянию на сегодняшний день свою поддержку курсу КНР по вопросам в Южно-Китайском море выразили более 20 иностранных государств.