Севастополь, 22 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В годовщину начала Великой Отечественной войны в ночь с 21 на 22 июня в Севастополе зажгли свечи в память о погибших в первый день войны. Огни свечей образовали слова «1941. Помним», а также пятиконечную звезду и цифру «75». 22 июня в городе пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Севастополь первым встретил врага. 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут в ночном небе Севастополя появились немецкие самолеты. Они сбрасывали на фарватер и бухту магнитно-акустические морские мины, стараясь блокировать корабли в бухте.

Одна из сброшенных на парашюте мин упала у памятника Затопленным кораблям, другая на улице Подгорной (сейчас — ул. Нефедова). Погибли около 20 человек, около 200 были ранены — появились первые жертвы войны и первые сбитые самолеты. А страна в это время еще мирно спала.

В Севастополе 22 июня 2016 года, в 3 часа 13 минут, в час, когда 75 лет назад фашистские бомбардировщики совершили первый налет на город, у Мемориала героической обороны Севастополя зажглись сотни свечей. Во Всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие сотни севастопольцев.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и скорбим по тем людям, которые не дожили до утра 22 июня 1941 года, которые за четыре долгих года войны отдали свои жизни, приближая Победу, благодаря которой сегодня мы с вами живем», — обратился к участникам акции губернатор Сергей Меняйло.

На Графской пристани состоялась еще одна акция, традиционная для Севастополя. В Черное море были запущены сотни бумажных «корабликов мечты». Севастопольцы и присоединившиеся к акции гости города могли написать на своем кораблике самое сокровенное желание. Многие из «корабликов мечты» несли лаконичную фразу: «Нет войне!».

В ночь на 22 июня в кинотеатре «Победа» состоялась ночь кино «Память о подвиге храня», посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны. Зрителям были представлены фильмы «Мы из будущего», «Мы из будущего — 2», «Битва за Москву», также состоялась премьера фильма севастопольских авторов.

В день памяти и скорби 22 июня в Севастополе возложат цветы и венки к «Мемориальной стене героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.» на площади Нахимова, к памятным местам, братским могилам и мемориальному комплексу «35 береговая батарея» в бухте Казачья.

В 18:00 у Памятного знака на ул. Нефедова, 32, пройдет митинг в память о первых погибших севастопольцах.