Москва, 22 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Закон, упрощающий кадровый документооборот на предприятиях, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. ИП и организации, относящиеся к микропредприятиям, получат право не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

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Речь идет о таких документах, как правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и других. В этом случае положения и условия, которые регулируются такими актами, должны быть включены в трудовой договор, заключаемый на основе типовой формы.

Закон предоставляет микропредприятию выбор: либо в полном объеме выполнять кадровое делопроизводство и требования Трудового кодекса, либо использовать типовую форму трудового договора. Предполагается, что типовая форма такого договора будет утверждаться правительством РФ.

Согласно законодательству, к микропредприятиям относятся ИП, а также субъекты МСП с выручкой до 120 млн рублей в год, на которых работает до 15 человек. По данным Минтруда, сейчас на микропредприятиях занято 6,4 млн человек.

Если микропредприятие меняет свой статус в части выручки или численности, закон дает этому предприятию 4 месяца для приведения своего кадрового делопроизводства в соответствие с общеустановленным порядком.

В редакции первого чтения документ содержал нормы, согласно которым ИП и организации, относящиеся к категории микропредприятий, по соглашению сторон смогут не вносить в трудовую книжку работника сведения о работе, а при заключении трудового договора впервые смогут не оформлять работнику трудовую книжку. Однако ко второму чтению эти нормы был исключены из текста документа.