Чебоксары, 22 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Чувашии объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будут сдавать в аренду за 1 рубль в год. Взамен арендатор обязан будет отреставрировать памятник культуры в течение семи лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 22 июня, на заседании чувашского правительства.

cap.ru Данные Минкультуры Чувашии

Решение принято «в целях реализации» федерального закона об объектах культурного наследия. Льготная арендная плата вводится для неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, по словам замглавы Минкультуры Чувашии Татьяны Казаковой, в числе критериев неудовлетворительного состояния — «утрата инженерных коммуникаций, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, деформация фундамента цоколя», трещины в стенах, нарушение кровельного покрытия или её отсутствие, отсутствие дверей и окон.

Памятники культуры будут сдаваться в аренду на 49 лет по итогам аукциона. «При проведении аукциона размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии. В период действия договора размер арендной платы увеличению не подлежит», — сказала Татьяна Казакова.

«Существенным условием» является обязанность арендаторов «провести ремонтно-реставрационные работы на памятнике в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи в аренду». После «полного исполнения» работ «по сохранению» объекта культурного наследия арендатор приобретает право сдавать памятник культуры в субаренду или предоставлять в безвозмездное пользование.

По данным Минкультуры Чувашии, в 2015 году по итогам инвентаризации выявлено 8 объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Из них четыре — в Марпосадском районе, два — в Ядринском районе, по одному — в Козловском и Цивильском районах. «На сегодня есть реально инвесторы, которые вложить деньги», — сообщила Татьяна Казакова.

Замминистра также сообщила, что «проект такого постановления был подготовлен в Москве»: «Они там образом стали восстанавливать памятники, затем включились семь регионов, и работа сейчас активно идёт».

Всего на территории Чувашской Республики насчитывается 702 объекта культурного наследия (в 2015 году — свыше 660), в том числе 221 федерального значения, 438 — республиканского, 43 — вновь выявленные.