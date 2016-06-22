Москва, 22 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба проверяет цены на рыбу в РФ, скоро обнародует результаты проверки. Но уже ясно, что из-за посредников цены увеличиваются как минимум в 2 раза. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, сообщается на сайте Росрыболовство.

falco Свежевылавленная рыба

«Мы делаем сейчас очень большую проверку, и делаем ее встречным образом. Мы смотрим, как изменяется цена на рыбу начиная с самих рыбаков, и движение по стране, через перекупщиков, сюда в московский регион. И делаем обратную тоже проверку: из торговых сетей московского региона мы идем в обратную сторону, проверяем подробно всю эту цепочку», — пояснил Артемьев.

«Сроки этой проверки еще не истекли, она завершается, Скоро результаты проверки цен рыбную продукцию будут обнародованы», — сказал глава ФАС.

Читайте также: Путин торопит Росрыболовство скорректировать закон о прудовом вылове рыбы