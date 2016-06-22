Ярославль, 22 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославской области до 2025 года должны быть построены несколько школ. Новые образовательные учреждения планируется возводить в Переславле-Залесском, селах Вощажниково и Ивановское Борисоглебского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе.

недостроенная школа в Туношне

Строительство Ивановской школы на 250 мест обойдется бюджету примерно в 300 миллионов рублей, школа в Вощажникове на 200 мест — в 494 миллиона, в Переславле — в 200. Районным администрациям рекомендовано уже сейчас готовить документацию, обосновывающую необходимость строительства учебных заведений.

Как ранее сообщал председатель правительства Ярославской области Александр Князьков, уже в этом году планируется выделить 20 миллионов рублей на строительство школы в Туношне. Еще 150 млн, необходимые для завершения строительных работ, будут выделены в следующем году. 1 сентября 2017 года школа должна принять учеников, заявил корреспонденту ИА REGNUM Александр Князьков.

Еще 20 млн рублей правительство готово выделить на строительство школы в Рыбинске на улице Тракторная. Частично компенсировать эти расходы предполагается за счет средств федерального бюджета.

При этом в Ярославской области продолжается оптимизация образовательных учреждений. Так, в 2015 году в регионе ликвидировано шесть школ, еще одна реорганизована. В текущем году планируется ликвидация пяти общеобразовательных организаций и реорганизация трех.

«При этом ликвидация образовательных учреждений не может производиться, в случае если нет возможности доставлять до нее детей школьными автобусами, либо против этого выступает сход жителей», — отметила директор департамента образования Ирина Лобода.