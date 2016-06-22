Москва, 22 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к парламентариям государств-членов НАТО, ПА ОБСЕ, Народной скупщины Республики Сербии, Скупщины Черногории, Парламентской Ассамблеи Боснии и Герцеговины, Собрания Республики Македонии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Депутаты предложили активизировать прямой диалог в связи с размещением американских систем противоракетной обороны (ПРО) на территориях стран Восточной Европы и политикой расширения НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая «Холодная война»

Политика НАТО — опасная линия, по сути направленная не на оборону, а на развязывание новой «холодной войны», отмечают законодатели.

В ситуации, когда руководство НАТО пытается оправдать смысл своего существования нагнетанием конфронтации с Российской Федерацией, депутаты Госдумы считают необходимым объединить усилия с зарубежными коллегами для преодоления опасных тенденций, способных привести к военно-политическому противостоянию.

В ходе такого диалога парламентарии предлагают совместно оценить возможные последствия этих шагов и сформировать предложения, нацеленные на создание благоприятных условий для разрядки международной напряженности.

Парламентарии выражают глубокую обеспокоенность в связи с размещением в Европе, в частности, на территориях Польши и Румынии американских систем противоракетной обороны, которые, будучи системами двойного назначения, могут быть применены в наступательных целях против Российской Федерации при нанесении мгновенного глобального удара.

Глубокую тревогу, по мнению депутатов нижней палаты парламента, вызывают безответственные действия, агрессивная риторика руководства отдельных стран НАТО и откровенные попытки втягивания некоторых европейских государств в Организацию Североатлантического договора.

Недавнее решение НАТО о размещении батальонов альянса в Польше и странах Балтии вступает в противоречие с положениями Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора от 27 мая 1997 года, в котором закреплено, что в нынешних и обозримых условиях НАТО не будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи «путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

Депутаты серьезно озабочены политикой втягивания в НАТО Черногории, что вносит раскол в черногорское общество и создает высокую степень социально-политической напряженности в этой стране.

Одновременно в Госдуме приветствуют инициативу ряда балканских политиков по созданию так называемого Балканского внеблокового союза с участием Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины как нейтральных суверенных государств, призванного стать основой архитектуры региональной безопасности.