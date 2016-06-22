Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел выездное совещание на стройплощадке нового стадиона на Крестовском острове, сообщила сегодня, 22 июня, пресс-служба Смольного.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

В ходе совещания главе города доложили о готовности стадиона и его инфраструктуры. В частности, как отмечается, полностью завершен монтаж металлоконструкций чаши стадиона, стационарной и раздвижной крыши, наружных инженерных сетей. Смонтировано выдвижное поле, завершается монтаж рельсового пути.

«На минувшей неделе был окончательно засеян футбольный газон (…) проложены системы полива, обогрева, дренажа, аэрации. Таким образом, «пирог» футбольного поля готов. В течение 8−10 недель газон подрастет и окрепнет, что позволит подключить все системы автоматизации», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Общая готовность стадиона составляет 85%, выполнено работ на сумму 29,6 миллиардов рублей. Идет отделка внутренних помещений и пусконаладочные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга в рамках корректировки бюджета города на 2016 года одобрило, по просьбе Смольного, выделение дополнительно 4,3 млрд рублей на возведение стадиона. Таким образом, общая стоимость спортивной арены возрастает почти до 40 млрд рублей.

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К сентябрю текущего года все конструкции стадиона должны быть протестированы и готовы к проведению пробного матча.

«Губернатор сообщил, что для окончания строительства стадиона есть все необходимые финансовые средства. В июле ожидается очередная проверка ФИФА. Георгий Полтавченко выразил уверенность в том, что она будет пройдена», — отметили в Смольном.

В 2017 году Санкт-Петербург примет футбольный Кубок Конфедераций. В 2018 году на стадионе пройдет несколько матчей Чемпионата мира по футболу. Новый стадион станет домашним для ФК «Зенит».

Общая площадь стадиона — более 280 000 кв. м. Количество посадочных мест — 68 тыс. человек, вместимость во время театрально-концертных мероприятий — до 80 тыс. человек.

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Власти Петербурга обсуждают вариант официального названия стадиона. Ранее Топонимическая комиссия предложила назвать стадион «Крестовским», по месту расположения на Крестовском острове. Также есть варианты «Зенит-арена», «Петербург-арена» и другие.