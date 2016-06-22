Таллин, 22 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. 21 июня в Эстонии завершились плановые учения объединенных сил военного альянса НАТО Saber Strike-2016, в которых страна выступила основной принимающей стороной. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Эстонии, отметив, что в учениях приняли участие до 10 тысяч солдат и офицеров из 12 стран-членов НАТО, а также внеблоковой Финляндии.

PFC E. J. YOUNG Эстонский солдат

Основной целью учений были заявлены отработка управления подразделениями различных родов войск и различных стран НАТО и совместные тактические действия при отражении массированной атаки со стороны условного противника.

Так, впервые в учениях на территории Эстонии были задействованы системы залпового огня ВС США HIMARS, а также отработана посадка прямо на автошоссе самолетов-штурмовиков А10 ВВС США возле Ягала (северная Эстония). Также впервые подразделения медицинских служб Вооруженных Сил Финляндии Medivac отрабатывали эвакуацию «раненых» военнослужащих НАТО с «поля боя». Также впервые над территорией Прибалтики пролетел стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США.

Учения НАТО Saber Strike-2016 стали последними учениями военного альянса перед саммитом НАТО в Варшаве, который пройдет в начале июля.