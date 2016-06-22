Таллин, 22 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. По делу о жестоком убийстве православного священника Нарвской и Причудской епархии Эстонской Православной Церкви Московской Патриархии, отца Михаила Салтуна задержан подозреваемый — 20-летний сын священника Даниил. Об этом сегодня, 22 июня, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание Эстонии.

geralt Крест. Могила

В случае признания подозреваемого виновным в убийстве, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Следствие по делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в пять утра 21 июня в одной из квартир города Нарвы священнику были нанесены множественные ножевые ранения. «Скорая помощь» доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Ранняя информация о том, что священник был облит кислотой, не нашла подтверждения.

Нарвская и Причудская епархия соболезнует в связи с трагической гибелью священника. Убитый 49-летний священник служил в храме святого равноапостольного князя Владимира на Архиерейском подворье в Нарва-Йыэсуу, а проживал в Нарве.