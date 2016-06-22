Лондон, 22 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Картина испанского художника Пабло Пикассо (1881−1973) «Сидящая женщина», написанная в 1909 году, продана на аукционе в Лондоне за 43,3 млн фунтов ($63,4 млн), передаёт CNN.

Пабло Пикассо. Сидящая щенщина (фрагмент). 1908

Данная работа Пикассо оказалась самой дорогой из написанных в стиле кубизма картин за всю историю торгов. Начальная стоимость составила $41 млн.

Напомним, что «Сидящая женщина» написана художником в 1909 году. На полотне изображена возлюбленная Пикассо Фернанда Оливье. Написана картина в испанской деревне Орта-де-Сан-Жоан.