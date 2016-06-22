Самара, 22 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Теперь уже бывший глава сельского поселения Исаклы Григорий Матвеев в период с 2013 по 2015 годы неправомерно оплачивал административные штрафы из средств сельского поселения. Общая сумма причиненного ущерба составила 28 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

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В ходе проверки антикоррупционного законодательства выяснилось, что «нанося ущерб бюджету, глава муниципалитета знал, что штрафные санкции за совершение административных правонарушений, наложенные на должностное лицо, подлежат оплате из личных средств».

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области 21 марта 2016 года в отношении Матвеева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и приговором от 20 июня назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. «Приговор в законную силу не вступил», — отмечают в ведомстве.