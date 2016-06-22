Москва, 22 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел параллели между международной обстановкой в 1941 году и в 2016 году и обещает новую Ялту и новый Потсдам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Жириновский выступил в поддержку проекта обращения Госдумы к парламентариям стран НАТО в связи с размещением американских систем противоракетной обороны (ПРО) на территориях стран Восточной Европы и политикой расширения НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Zoll Наступление немцев на СССР в 1941

«Документ такой можно принять, но сколько было таких документов до 22 июня 1941 года или в брежневский период?» — задает он вопрос. «Мы заключаем Акт европейской безопасности. Что там главный пункт? Ныне установленные границы нерушимы. И все это нарушается. Прошло 20 лет, даже меньше ‑ и все рухнуло», — напомнил парламентарий.

Жириновский настаивает на правильных выводах. «Прошло 75 лет, посмотрите на ситуацию — то же самое», — констатирует он.

«Немецкие войска стояли на наших границах — теперь НАТОвские стоят, танковые колонны стоят, пехотные подразделения, система ПРО — Польша и Румыния. Какая разница — 1941 год и 2016? Оголтелая антирусская пропаганда, Гитлер не дошел до того, чтобы мешать советским спортсменам приехать на Олимпиаду. А они пытаются и в спорт влезть, и в науку, и в культуру», — рассуждает депутат.

«Я уверен, что план Барбаросса новый уже подписан. Просто мы не знаем, в каком формате», — заявил Жириновский. «Вот они сейчас 8 июля в разгар лета — все разъехались по отпускам — будут собираться на свою встречу в верхах, я уверен, что там будут тайные договоренности, как спровоцировать небольшую войну между Россией и Украиной. При поражении Украины поддержит Германия, при поражении Германии весь блок НАТО вступит, и когда весь блок НАТО потерпит поражение, тогда американцы будут договариваться с Москвой, чтобы не перейти к ядерной дуэли. И договорятся как поделить новый мир, новая Ялта, Новый Потсдам», — прогнозирует парламентарий.

Госдума обсудила обращение к парламентариям государств-членов НАТО, ПА ОБСЕ, Народной скупщины Республики Сербии, Скупщины Черногории, Парламентской Ассамблеи Боснии и Герцеговины, Собрания Республики Македонии. Депутаты предложили активизировать прямой диалог в связи с размещением американских систем противоракетной обороны (ПРО) на территориях стран Восточной Европы и политикой расширения НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе.

8 июля состоится саммит НАТО.