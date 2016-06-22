Якутск, 22 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Якутяне в День памяти и скорби собрались на митинге, вспоминая, как начиналась Великая Отечественная война, и какой ценой тогда досталась победа. Напоминать о погибших в войне жителям Якутска будет звон 100 колокольчиков, которые сегодня повязали у мемориального комплекса «Солдат Туймаады».

Ilya Lavrovsky Колокольчик

«Я надеюсь, что проведение этой акции станет доброй традицией, и мы каждый год будем встречаться здесь, чтобы повесить колокольчики на наших деревьях и вспомнить солдат. Колокольчики будут напоминать о страшной войне и тех солдатах, отдавших свои жизни, защищая нашу родину», — цитирует ЯСИА директора организации «Победа в Великой отечественной войне 1941−1945 годов» Галину Лебедеву.

По словам главы региона Егора Борисова, Якутия приняла активнейшее участие в этой войне, отправив более 60 тысячи человек на фронт. «Когда говорят о войне, то нужно думать не только о прошлом, но и о будущем, — сказал глава республики. — Сегодня российское государство испытывает давление со стороны западных государств. Политики забывают простые понятия об ответственности перед людьми. Всё это приводит к тому, что в мире нарастает напряженность. Мы должны предотвратить любую возможность войны, чтобы двигаться вперед».

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Яковлев провёл параллели с современной обстановкой на мировой арене. «Сегодня западные страны ведут против нашей страны оголтелую пропагандистскую войну. Страны НАТО и их хозяин США, проводят беспрецедентные по масштабу военные учения у границ России. В этих условиях наше правительство призывает людей быть бдительнее. Нужно укреплять оборону нашей страны, я уверен, что наше молодое поколение готово в любую минуту отправиться на защиту своей родины».

«Бойцы, защищавшие родину, проявили чудеса героизма против фашистских войск, — напомнил ветеран Великой отечественной войны Василий Александров. Якутские солдаты были меткими стрелками, отличными авиаторами, танкистами и пехотинцами. В войне участвовали и дети: они работали на полях колхозов, обеспечивали советскую армию необходимым вооружением и продовольствием. Героизм тех людей, чьи имена выгравированы на стенах этого комплекса, нужно помнить всегда».