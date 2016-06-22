Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Уже ни для кого не секрет, что состояние коммунального хозяйства в Ростове-на-Дону оставляет желать лучшего. Аварийные бригады вновь работают в усиленном режиме, и вновь на улице Зоологической, где буквально накануне устранили прорыв водовода. И в этот раз причина та же — авария системы водоснабжения. Как проинформировали ИА REGNUM в администрации донской столицы 22 июня, часть улицы перекрыта до завершения ремонтных работ.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Памятник сантехнику в Ростове-на-Дону

Между тем, в социальных сетях пользователи жалуются на то, что многие автовладельцы об ограничении движения были не осведомлены.

Напомним, что бороться с растущим числом аварий, которым, кажется, нет ни конца ни края, ростовским коммунальщикам уже привычно. На этой же улице утром 18 июня случился прорыв на водоводе диаметром 1000 мм. К ночи спецбригадам удалось устранить дефект и залатать яму. Для проведения работ было перекрыто движение автотранспорта на участке от улицы Доватора до Нансена.