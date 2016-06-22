День памяти и скорби в Ростове-на-Дону: фоторепортаж
Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону десятки горожан собрались 22 июня на городской набережной, чтобы почтить память тех, кто встал на защиту Родины 75 лет назад. 75-ую годовщину начала Великой Отечественной войны отметили траурным митингом: со сцены звучали стихи, песни военных лет, был подготовлен театрализованный концерт, передает корреспондент ИА REGNUM.
Около 3:00 студенты и школьники областного центра зажгли свечи, выложив из них фразу «Я помню». Акция была проведена у баннера «Бессмертного полка» с портретами и именами павших защитников города.
«Мы должны передать историческую память советского народа от сердца сердцу, из поколения в поколение. Нет более востребованных встреч, чем подобные мероприятия. Именно они создают историю государства, позволяют молодежи сохранить гордость за подвиг народа-победителя. Это залог будущего России. Мы встали с колен назло врагу, показав мощь единства», — отметил заместитель главы администрации донской столицы Виктор Бережной.
Со сцены звучали слова благодарности за мирное небо над головой, а также наказа ветеранов войны. В частности, молодому поколению необходимо помнить историческое победное прошлое, не дать уйти в небытие именам павших за Отечество солдат, жить честно и по совести, беречь спасенный мир.
«Мы надеемся на вас и вверяем вам нашу Родину», — сказано в наказе, который подписан именем президента Фонда поддержки Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны «Звезда», Героем Советского Союза, генералом-полковником Юрием Зарудиным.
В завершение памятного митинга по реке Дон был спущен венок в честь тех, кто не жалея жизней, встал на защиту Отечества. Под залпы оружия в небо была выпущена стая голубей.