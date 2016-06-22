Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону десятки горожан собрались 22 июня на городской набережной, чтобы почтить память тех, кто встал на защиту Родины 75 лет назад. 75-ую годовщину начала Великой Отечественной войны отметили траурным митингом: со сцены звучали стихи, песни военных лет, был подготовлен театрализованный концерт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Молодежь выложила из свечей фразу «Я помню»

Булатова Екатерина ИА REGNUM Свечи

Около 3:00 студенты и школьники областного центра зажгли свечи, выложив из них фразу «Я помню». Акция была проведена у баннера «Бессмертного полка» с портретами и именами павших защитников города.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ровно 75 лет назад враг напал на нашу Родину

«Мы должны передать историческую память советского народа от сердца сердцу, из поколения в поколение. Нет более востребованных встреч, чем подобные мероприятия. Именно они создают историю государства, позволяют молодежи сохранить гордость за подвиг народа-победителя. Это залог будущего России. Мы встали с колен назло врагу, показав мощь единства», — отметил заместитель главы администрации донской столицы Виктор Бережной.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Баннер «Бессмертного полка»

Со сцены звучали слова благодарности за мирное небо над головой, а также наказа ветеранов войны. В частности, молодому поколению необходимо помнить историческое победное прошлое, не дать уйти в небытие именам павших за Отечество солдат, жить честно и по совести, беречь спасенный мир.

Булатова Екатерина ИА REGNUM В память павших воинов на воду спущен венок

«Мы надеемся на вас и вверяем вам нашу Родину», — сказано в наказе, который подписан именем президента Фонда поддержки Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны «Звезда», Героем Советского Союза, генералом-полковником Юрием Зарудиным.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Церемония спуска венка по реке Дон

В завершение памятного митинга по реке Дон был спущен венок в честь тех, кто не жалея жизней, встал на защиту Отечества. Под залпы оружия в небо была выпущена стая голубей.