Москва, 22 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Национальный союз производителей молока обратились в Минсельхоз и правительство России с жалобой на Россельхознадзор, который обвиняет их массовой фальсификации молочной продукции, сообщается на сайте Союзмолоко.

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Напомним, на официальном сайте Россельхознадзора 20 июня 2016 года со ссылкой на ВНИИЗЖ была размещена информация о широком распространении в России различных способов фальсификации молочной продукции, в том числе с помощью «крахмала, мела, мыла, соды, извести, борной, или салициловой кислоты и даже гипса».

«Данная информация, которая не подкреплена доказательствами и содержит множество фактологических ошибок и неточностей, была широко растиражирована СМИ, что нанесло серьезный репутационный урон молочной отрасли нашей страны», — говорится в официальном заявлении Союзмолоко.

Производители молока сожалеют, что Россельхознадзор уже не в первый раз демонстрируют негативное отношении к молочной отрасли.

В связи с этим Союзмолоко проинформировал о данной ситуации Минсельхоз и правительство России.