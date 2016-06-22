Союзмолоко пожаловался на Россельхознадзор в правительство России
Москва, 22 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Национальный союз производителей молока обратились в Минсельхоз и правительство России с жалобой на Россельхознадзор, который обвиняет их массовой фальсификации молочной продукции, сообщается на сайте Союзмолоко.
Напомним, на официальном сайте Россельхознадзора 20 июня 2016 года со ссылкой на ВНИИЗЖ была размещена информация о широком распространении в России различных способов фальсификации молочной продукции, в том числе с помощью «крахмала, мела, мыла, соды, извести, борной, или салициловой кислоты и даже гипса».
«Данная информация, которая не подкреплена доказательствами и содержит множество фактологических ошибок и неточностей, была широко растиражирована СМИ, что нанесло серьезный репутационный урон молочной отрасли нашей страны», — говорится в официальном заявлении Союзмолоко.
Производители молока сожалеют, что Россельхознадзор уже не в первый раз демонстрируют негативное отношении к молочной отрасли.
В связи с этим Союзмолоко проинформировал о данной ситуации Минсельхоз и правительство России.