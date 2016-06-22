Москва, 22 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В четвертом столичном аэропорту «Жуковский» могут появиться автомобили по системе каршеринга, заявил генеральный директор компании-оператора городского каршеринга «Делимобиль» Станислав Грошов m24.ru. При создании площадок для парковки будут учитывать пассажиропоток, количество рейсов и мощности работающих в авиакомпаний.

ramport.aero Аэропорт Жуковский

«В ближайшее время мы начнем изучать возможность и необходимость для размещения «делимобилей» в новом аэропорту «Жуковский», который недавно открылся. В любом случае мы будем учитывать пассажиропоток, количество рейсов и авиакомпании, которые станут совершать перелеты», — пояснил Грошов.

Добавим, минута аренды автомобиля в системе столичного каршеринга стоит от 6 до 10 рублей, в зависимости от оператора.

До конца 2016 года может появиться мобильное приложение для поиска автомобилей краткосрочной аренды, а для людей с ограниченными возможностями внедрят машины с ручным управлением, которые можно будет найти у больниц и поликлиник, а также в центре города.

Напомним, на данный момент парковки для автомобилей каршеринга со специальной стоянкой, разметками и знаками есть в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Переговоры по созданию площадок ведутся со Внуково.