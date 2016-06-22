Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Членство в «Единой России» депутата петербургского Законодательного ссобрания Светланы Нестеровой может быть приостановлено, если подтвердится, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 22 июня врио руководителя регионального исполкома партии Александр Тетердинко.

spb.er.ru Александр Тетердинко

«Пока у нас есть данные только из СМИ. Официальной информации о том, что уголовное дело возбуждено именно в отношении Нестеровой, о том, что она проходит в качестве подозреваемой, пока нет. Если выяснится, что это так, то, согласно уставу партии, ее членство в «Единой России» и политсовете будет приостановлено», — сказал Тетердинко.

Напомним, Светлану Нестерову задержали накануне, сейчас она находится в спецприемнике ФСБ. По словам адвоката Андрея Макаркина, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, скорее всего, по делу о мошенничестве.

Светлана Нестерова несколько дней назад стала одной из победительниц праймериз «Единой России», заняв второе место по партийным спискам в округе №7. Александр Тетердинко напомнил, что результаты праймериз еще не утверждены региональным политсоветом, это произойдет не ранее, чем на следующей неделе.

«Закон не запрещает избираться под следствием, но будет ли Светлана Нестерова избираться от «Единой России», решит региональный политсовет с учетом всех открывшихся обстоятельств», — добавил Александр Тетердинко.