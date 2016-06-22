Тамбов, 22 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. На севере Тамбова погиб ребенок, который выпал из окна на пятом этаже многоквартирного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, девочка влезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не смогла выдержать вес ребенка.

Погибшей был 1 год и 9 месяцев. После падения ее привезли в областную детскую больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

По факту началась доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел в начале июня в Ростове-на-Дону. Сценарий трагедии тот же: двухлетний ребенок влез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с 9-го этажа.