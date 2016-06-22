Волгоград, 22 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В Волгограде в столкновении двух автомобилей пострадали четверо детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 22 июня, дорожно-транспортное происшествие произошло в самом южном районе областного центра — Красноармейском — накануне вечером.

4.мвд.рф Авария в Красноармейском районе Волгограда

Виновником аварии, по предварительным данным, стал пенсионер. В поселке Кирова 70-летний водитель на автомашине «ВАЗ-21 063» отъезжал от края проезжей части у дома по улице Магистральной. В этом время мимо ехала машина «Чери А-15». Пожилой мужчина должен был уступить ей дорогу, но не сделал этого, произошло столкновение.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены шесть человек. В «ВАЗе» пострадали две пассажирки 12-ти и 18 лет. Ушибы и травмы также получили и четверо пассажиров автомобиля «Чери»: 33-летняя женщина и трое детей — 12-летняя девочка и мальчики 11-ти и трех лет. Водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данным регионального ГИБДД, за прошедшие сутки на территории Волгоградской области произошло девять ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 15 человек получили травмы, один человек погиб.