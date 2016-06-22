Калуга, 22 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Митинг-реквием, посвященный 75-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны состоялся 22 июня в 4.00 часа на на Воинском мемориальном кладбище Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Данила Тихомирова

По информации организатора мероприятия — управления по работе с населением на территориях калужской горуправы — цель митинга, это сохранение памяти у молодого поколения о Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции в траурном митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, военнослужащие, представители общественных организаций духовенства и молодежь.

В память о погибших был отслужен поминальный молебен. Участники митинга почтили память героев минувшей войны Минутой молчания. Были возложены цветы и свечи к памятнику воина-освободителя Калуги.

В полдень на калужской площади Победы состоится торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, посвященное Дню памяти и скорби.

В торжественном мероприятии примут участие руководители города и области, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла.

Накануне, 21 июня на могиле командира батальона 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии Ивана Авдеева в калужском микрорайоне Кубяка состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

По информации городской управы, ветераны, учащиеся средней школы №46, жители микрорайона возложили цветы и венки к памятнику и минутой молчания почтили память всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Школьники читали стихи и исполняли песни о войне.

Председатель Совета ветеранов микрорайона Кубяка Клавдия Алымова и председатель совета малолетних узников Анна Анохина от имени ветеранов тепло поблагодарили школьников за выступления и подчеркнули важность таких мероприятий. Подрастающее поколение должно как можно больше знать о Великой Отечественной войне и о доблестном подвиге своего народа. Эти знания должны передаваться из поколения в поколение, ведь народ, который помнит войну, никогда не допустит ее вновь.