Патна, Индия, 22 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 67 человек погибли за последние два дня в Индии в результате ударов молнии, заявили в управлении по борьбе со стихийными бедствиями 22 июня. Об этом сообщает France Press.

blinkingplanetary Гроза. Молния

В ходе ночной грозы в восточном штате Бихар погибли по меньшей мере 47 человек, еще 22 получили ранения. По большей части жертвами непогоды стали жители сельских районов штата. Несмотря на то, что такие инциденты довольно распространены, эти показатели носят рекордный характер.

«Мы получили подтверждение смерти 47 человек. Мы также опасаемся, что число жертв может вырасти, когда поступят данные из других районов», — отмечает высокопоставленный сотрудник управления по борьбе со стихийными бедствиями Анирудх Кумар.

Как заявили власти соседнего штата Уттар-Прадеш, в нем от молний погибли 20 человек.

Гибель от ударов молнии очень распространена в Индии в течение муссонов с июня по октябрь. От них ежегодно погибает тысячи человек, по большей части фермеров, которые работают в полях. По данным правоохранительных органов страны, за 2014 год от этого природного явления погибло более 2,5 тыс. человек.