Москва, 22 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. За первые четыре месяца текущего года Россия увеличила добычу и экспорт нефти. Поставки за границу составили 83,8 млн тонн, что на пять процентов больше, чем за январь-апрель 2015 года. Такая информация была представлена в материалах Росстата со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В целом добывать нефти в России за январь-апрель стали на 3,9% больше (182,3 млн тонн). Что касается цены, то за апрель этого года средняя экспортная цена «черного золота» выросла по сравнению с мартом на 7,2%, составив $258,8 за тонну нефти. Российская марка экспортной нефтяной смеси Urals стала на мировом рынке стоить до $289,3 за тонну, то есть на 8,5% больше.

Безусловно, экспорт российской нефти занимает важное место в общем экспорте страны и в частности в поставках топливно-энергетических товаров. Так, за период с января по апрель продажи «черного золота» из России в общем экспорте стране составили 23,7%, это на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Если говорить о доле поставок нефти в экспорте топливно-энергетических товаров, то этот показатель вырос по сравнению с отчетным периодом прошлого года: в 2016 году 40,9%, в 2015 — 39%.

В 2015 в январе-апреле тоже наблюдалось увеличение поставок российской нефти за рубеж. Объем экспорта вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 79,8 млн тонн. Добыча топлива за первые четыре месяца 2015 года тоже увеличилась — до 175,3 млн тонн нефти, то есть на 1,2% больше. Однако, несмотря на то, что в апреле производство нефти составило 43,7 млн тонн, повысившись на 1,1% в годовом выражении, по сравнению с мартом 2015 года добывали все же меньше нефти — на 3,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во вторник, 21 июня, главное таможенное управление Китая опубликовало статистику, которая свидетельствует о том, что Россия остается основным экспортером «черного золота» в КНР. За май Россия поставила в Китай рекордные 5,24 млн тонн нефти. Вследствие падения мировых цен на нефть высокий спрос на российскую нефть в Китае повысился еще больше. В среднесуточные поставки из РФ составили примерно 1,24 млн баррелей нефти. Для сравнения за тот же период 2014 года Россия продала Китаю на 33,7% меньше нефти, чем теперь.

Вырос также объем поставок из Саудовской Аравии. Королевство в среднем за сутки поставляло в КНР 961 тыс. баррелей нефти. Тройку лидеров-экспортеров нефти в Китай замкнул Иран, он тоже увеличил сюда свои объемы экспорта на 19,5%. В средней 619,3 млн баррелей в сутки.