Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Светлана Нестерова (фракция «Единая Россия») находится в спецприемнике ФСБ. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Андрей Макаркин, около 11:00 сегодня, 22 июня, следствие предъявит ей обвинение.

assembly.spb.ru Светлана Нестерова

«Думаю, речь пойдет об обвинении в мошенничестве. После обеда будет обсуждаться вопрос о назначении судебного заседания, в котором, видимо, рассмотрят ходатайство следователя об аресте депутата», — сказал Макаркин.

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти пришли с обысками к Светлане Нестеровой утром 21 июня, после чего задержали парламентария. У Нестеровой имелись медицинские справки, которые якобы препятствовали помещению ее в изолятор, однако после освидетельствования в Александровской больнице она все же была доставлена в спецприемник.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года по делу о мошенничестве были арестованы две помощницы Светланы Нестеровой — Вера Шишкина и Татьяна Китова. Сотрудники петербургского управления ФСБ провели более 15 обысков в квартирах, которые были зарегистрированы на помощниц депутата либо на их ближайших родственников. Как только об этом стало известно, сама Нестерова срочно легла в больницу.

Шишкина и Китова в начале июня 2016 года Красногвардейским районным судом были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, однако в качестве наказания получили только условные сроки и денежные штрафы. Сообщалось, что обе женщины сотрудничали со следствием.

Светлана Нестерова заняла второе место на праймериз «Единой России» по партийным спискам в округе №7, то есть, она должна представлять партию на выборах на этой территории.

Напомним, что в марте по обвинению в получении взятки был задержан, а затем арестован на два месяца внефракционный депутат Заксобрания Петербурга Вячеслав Нотяг. Его обвиняют в получении 1,5 млн рублей от строительной компании за не препятствование ее деятельности. 20 июня суд отпустил Нотяга из тюремной больницы под домашний арест в связи с состоянием здоровья — Нотяг перенес инсульт.

Для справки:

Светлана Нестерова родилась 12 июля 1959 года. В 1982 году окончила Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «инженер-теплофизик». В 2006 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности юриспруденция.

Работала инженером-математиком, старшим инженером по технадзору за строительством. С 2000 года — главный помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2004 года — помощник депутата Госдумы. С марта 2005 года — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга трех последних созывов. Председатель профильной комиссии по туристской индустрии и комитета по законодательству. Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса.