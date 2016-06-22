Москва, 22 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Во всех десантно-штурмовых соединениях Воздушно-десантных войск России (ВДВ) к 1 декабря 2016 года будут сформированы танковые роты. Об этом сегодня, 22 июня, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, сообщили в Миноборны.

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«Экипажи танковых рот прошли обучение в учебных центрах военных округов, — сказал Шаманов отметил, что техника поступит в войска после проведения в августе «Танкового биатлона», являющегося одним из состязаний, включенных в программу Армейских международных игр.

Как сообщало ИА REGNUM, Армейские международные игры пройдут в 2016 году с 30 июля по 13 августа на 19-ти полигонах, а также впервые на полигоне Республики Казахстан. В 23-х конкурсах примут участие более 100 команд из 23-х стран. Всего в Вооруженных силах РФ за летний период будет проведено более 2000 учений различного масштаба.

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