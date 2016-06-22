Мурманск, 22 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Одна из самых крупных промысловых компаний в Северном бассейне, специализирующаяся на промысле пелагических рыб: сельди, путассу, скумбрии — ООО «Робинзон» — вновь оказалась в центре скандала. В октябре 2015 года УВД Мурманской области уже обвинило ООО «Робинзон» в намеренном перевесе, обнаруженном в их коробках с рыбой. Это показало контрольное взвешивание в порту. Кроме этого, против капитанов «Робинзона» были заведены уголовные дела по обвинению в контрабанде, сообщало издание «СеверПост».

mt.sohu.com Косяк

Согласно картотеке Арбитражного суда Мурманской области, теперь «Робинзону» предъявило претензии московское ООО «Авангард групп». Как сообщил ИА REGNUM генеральный директор и совладелец ООО «Авангард Групп» Юрий Испалатов, в июле 2015 года между ООО «Авангард групп» и ООО «Робинзон» был заключен договор на поставку крупной партии свежемороженой путассу общим весом 3000 тонн на сумму более 73,5 миллионов рублей. Следует пояснить, что путассу пользуется большим спросом на рынке ввиду возможности ее реализации потребителю как целыми тушками, так и ее переработки в различные полуфабрикаты. По словам Испалатова, отгрузка товара ООО «Робинзон» производилась замороженными при температуре — 18 °C брикетами по 33 кг в индивидуальной упаковке и осуществлялась как со склада ООО «Робинзон», так и непосредственно с борта рыболовецкого судна «Механик Сергей Агапов».

Испалатов также сообщил ИА REGNUM, что начиная с конца июля 2015 года в процессе приемки продукции от покупателей ООО «Авангард групп» стали поступать массовые претензии относительно качества полученного товара, а именно, наличия многочисленных механических повреждений тушек рыб — срывы кожи и мяса, порезы, лопнувшие дряблые брюшки с выпавшими внутренностями, сдавленные и поломанные тушки, а также присутствие топливного мазута как на тушках, так в ледяной глазури. «При этом продукция неудовлетворительного качества, как правило, находилась в толще брикета и была «прикрыта» сверху нормальными по внешнему виду тушками рыб, что делало невозможным выявление неудовлетворительного качества товара без его разморозки», — пояснил Испалатов.

ООО «Авангард групп» совместно с покупателями были инициированы отборы проб продукции ООО «Робинзон» экспертами Торгово-промышленных палат РФ в различных регионах с целью последующей экспертизы. По результатам экспертиз было установлено, что 43,47% от всей поставленной партии составляет некачественную продукцию и не соответствует требованиям ГОСТ 32 366−2013. «Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические условия», при этом большинство экспертов сошлось на мнении, что выявленные недостатки возникли в момент производства продукции на борту рыболовецкого судна, а не при перевозке и хранении.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Адвокатского бюро г. Москвы «Соколов, Трусов и партнёры» Федор Трусов, представляющий интересы ООО «Авангард Групп» в судебном процессе с ООО «Робинзон», в результате, пострадал потребитель. ООО «Авангард групп» понесло колоссальные убытки в виде затрат на хранение и транспортировку некачественной продукции. На стадии судебного разбирательства в суд было представлено заключение ТПП, что продукция, которую реализовывал «Робинзон», не соответствует требованиям регламентирующего документа — «Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические условия», а ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИИРО) представило ответ, что ТУ, разработанное ООО «Робинзон», противоречили (и совсем не в лучшую сторону) действующему на момент их разработки ГОСТу.

В настоящий момент в производстве Арбитражного суда Мурманской области с декабря 2015 г. находится дело по исковому заявлению ООО «Авангард групп» о взыскании с ООО «Робинзон» реального ущерба и упущенной выгоды на общую сумму свыше 42 млн рублей. Поскольку, чтобы хоть как-то оправдать произведенные затраты, ввиду неудовлетворительного качества товара следствием которого явилось отсутствие покупательского спроса на него, ООО «Авангард групп» было вынуждено реализовывать полученную путассу по ценам намного ниже рыночных. Необходимо отметить, что ООО «Авангард групп» не единственные, кто пострадал от той же партии путассу. Проблемы возникли у ООО «Северный купец» (г.Мурманск), но ООО «Робинзон» в споре ООО «Северный купец» заняло позицию, что не знает «происхождение» данного товара.

Сами представители ООО «Робинзон» не отрицают в суде, что рыба испорчена и не соответствует требованиям ГОСТ. Налицо полное отсутствие социальной ответственности бизнеса, подрыв политики импортозамещения и наплевательское отношение к потребителям продукции.