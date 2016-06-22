Москва, 22 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Госдуму подтверждает наличие консенсуса по базовым российским ценностям. Как передает корреспондент 22 июня, об этом заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Визит президента в Госдуму — это знаковое событие для депутатов, это признание того, депутаты работали не напрасно, приняты очень важные законопроекты», — отметил парламентарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Депутаты активно дискутировали по очень многим вопросам налоговой, социальной политики, именно в этой Думе сложился консенсус по поводу базовых принципов, в частности, по внешней политики, говорит депутат.

«Высшим знаком консенсуса явилось голосование по воссоединению Крыма с Россией. — заявил Емельянов. — Я думаю, визит президента в Думу подтверждает наличие такого политического консенсуса по базовым российским ценностям».

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Госдумы. На этой неделе завершается очередная сессия нижней палаты парламента.