Горно-Алтайск, 22 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Более двухсот человек собрались в горно-алтайском Парке Победы для участия в акции «Свеча памяти». Как сообщили ИА REGNUM в Центре молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай, в акции приняли участие представители молодежных организаций и волонтерских движений, военно-патриотических клубов, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.

Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай Акция «Свеча памяти» в Горно-Алтайске

Присутствующие почтили память погибших в этой страшной войне минутой молчания, возложили к Вечному огню цветы, а из зажженных поминальных свечей выложили слово: «Помним».

Напомним, 75 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1418 дней до 9 мая 1945 года. В той тяжелой кровопролитной войне советский народ потерял около 27 миллионов человек.

Из Горно-Алтайска на фронт ушли 8 154 человека, более трети из них погибли или пропали без вести.