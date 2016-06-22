Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. На Камчатке на свалке мусора в крупнейшем районе региона — Елизовском, трактор уничтожил более одной тонны персиков и нектарина, которые были выращены в Испании. Эта страна попадает под ответные санкции России и поэтому фрукты были уничтожены, сказали корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре региона.

jmoon77 Персики

Партию санкционной продукции доставили на полуостров самолетом 20 июня. «Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778, продукция — нектарин и персики, страной происхождения которой является Испания, включена в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, подлежит изъятию и уничтожению», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке, по тем же причинам, на полуострове сожгли 10 ящиков польских грибов, 10 кг клубники из Греции и 86 кг груш из той же Польши.