На Камчатке трактором раздавили тонну персиков и нектарина из Испании
Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. На Камчатке на свалке мусора в крупнейшем районе региона — Елизовском, трактор уничтожил более одной тонны персиков и нектарина, которые были выращены в Испании. Эта страна попадает под ответные санкции России и поэтому фрукты были уничтожены, сказали корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре региона.
Партию санкционной продукции доставили на полуостров самолетом 20 июня. «Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке, по тем же причинам, на полуострове сожгли 10 ящиков польских грибов, 10 кг клубники из Греции и 86 кг груш из той же Польши.