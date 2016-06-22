Москва, 22 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Госдума почтила минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что в этот день в 1941 году «началась война, которая стоила миллионы и миллионы человеческих жизней».

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«Мы сегодня возложим цветы и к Вечной огню, к могиле Неизвестного солдата», — проинформировал он. «Прошу почтить память всех жертв минутой молчания», — обратился Нарышкин к депутатам.