Москва, 3 октября, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и замгендиректора МИД Израиля Давид Аков встретились в Москве 3 октября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что темой переговоров стали ситуация в Сирии, палестино-израильские отношения, а также вопросы взаимодействия на площадке ООН.

«В ходе беседы стороны «сверили часы» по ряду вопросов международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и вокруг нее, двустороннее сотрудничество на площадке ООН», — указано в тексте сообщения на официальном сайте МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Израиля сильно осложнились после гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20, произошедшей из-за провокационных действий ВВС Израиля.

После этого инцидента Россия объявила о создании единой с Сирией системы управления ПВО, передаче Дамаску ЗРК С-300 и радиотехническом блокировании воздушной зоны у сирийского побережья Средиземного моря.