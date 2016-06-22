Пекин, 22 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Выступая на мероприятии China Internet Conference 2016, заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Чэнь Чжаосюн заявил, что количество граждан КНР, пользующихся мобильным интернетом 4G, в июне достигло отметки в 530 млн человек.

edar Интернет. Сенсорный экран

«К концу I кв. в КНР было зарегистрировано более 530 млн пользователей мобильного интернета 4G, что превышает совокупное число интернет-пользователей в США и Европе», — отметил замминистра.

Чэнь Чжаосюн сообщил, что по состоянию на начало апреля в КНР были установлены около 2 млн базовых станций мобильных операторов. Общее количество пользователей мобильного интернета составило 619 млн человек, что составляет около 90% от общего числа интернет-пользователей в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно реализовывает национальную программу по расширению мобильных сетей. В мае 2016 г. количество пользователей мобильного интернета 4G официально достигло отметки в 500 млн человек.