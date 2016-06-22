Ульяновск, 22 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Региональный Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса уведомил Ульяновское УФАС России об исполнении предписания и аннулировании торгов на проведение отбора подрядных организаций № 1/17 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Капитальный ремонт

Напомним, ранее в антимонопольный орган поступило 3 жалобы на действия Фонда при проведении торгов. Рассмотрев материалы дела, комиссия управления признала жалобы обоснованными.

В нарушение законодательства «О защите конкуренции» в документации отбора №1/17 не были указаны сведения об объемах работ, в укрупнении лотов №1 (стоимость 146, 8 млн рублей), №2 (147, 3 млн), №3 (139, 4 млн), в объединении в один лот технологически и функционально не связанных между собой работ. Вместе с тем, из представленных Фондом модернизации сведений об отборах подрядных организаций за период сентябрь 2014 года — март 2016 года следует, что размер лота в данный период устанавливался в пределах от 1,3 млн рублей до 56,9 млн (за исключением лота по замене и установке лифтов).

В настоящее время материалы дела переданы должностному лицу Ульяновского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела о совершении административного правонарушения.