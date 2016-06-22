Москва, 22 июня, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня выступит на пленарном заседании Госдумы. В этот же день он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в память 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что 22 июня в Кремле президент России проведёт встречу с участниками Общероссийского исторического собрания, организаторами которого являются Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.

«Как ожидается, состоится дискуссия о проблемах исторической науки, роли исторического знания в развитии общества, а также о проблемах фальсификации истории», — сообщили в пресс-службе.

Встреча пройдёт при участии председателя Государственной думы Сергея Нарышкина и министра культуры Владимира Мединского. Кроме того, на мероприятие приглашены представители научного сообщества, члены общественных организаций, поисковых движений, деятели искусства и культуры.

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