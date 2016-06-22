Токио, 22 июня, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии заявило, что повторный запуск баллистической ракеты средней дальности из Северной Кореи, произведённый сегодня, 22 июня, в 08:03 по местному времени, прошёл успешно: ракета преодолела высоту в тысячу километров, сообщило агентство Киодо.

kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

Отмечается, что ракета носит название «Мусудан». Министр обороны Японии Гэн Накатани отметил, что у Токио действия Пхеньяна вызвали «серьёзную обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности»: такая ракета теоретические может поразить Японию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня из Северной Кореи были пущены две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Мусудан». Первая ракета взорвалась в воздухе над Японским морем. В Токио заявили, что направят протест по факту пуска баллистической ракеты.

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В этот же день военные Южной Кореи зафиксировали второй за день запуск баллистической ракеты Пхеньяном.