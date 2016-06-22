Мадрид, 22 июня, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» предложит своему полузащитнику Гарету Бэйлу новый контракт, сообщает Daily Mail.

bhmpics.com Га́рет Фрэнк Бейл

Новым семилетним соглашением «Реал» планирует огрничить интерес английских клубов к валлийскому футболисту. Сообщается, что переговоры о подписании Гаретом Бэйлом нового контракта начнутся сразу после окончания чемпионата Европы по футболу — 2016.

Напомним, сборная Уэльса заняла первое место в группе B и прошла в 1/8 турнира. Бэйл в ходе матчей Евро-2016 на данный момент забил три гола.

В последнем сезоне Бэйл участвовал в 23 матчах чемпионата Испании, забил 19 голов и сделал 10 голевых передач.

Полузащитник перешел в состав «Реала» перед началом сезона 2013/14 годов из «Тоттенхэма». За его трансфер «Реал» заплатил порядка € 100 млн. Действующий контракт футболиста был рассчитан до лета 2019 года.