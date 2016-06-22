Сочи, Краснодарский край, 22 июня, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В городе-курорте Сочи регулярно выявляют случаи неформальной занятости сотрудников. Причем нарушители есть как со стороны работодателя, так и со стороны самих работников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Олимпийской столицы 22 июня, только в прошлом году на курорте было выявлено 16 тысяч работников, получающих зарплату в конвертах, в этом — ещё три тысячи.

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По словам заместителя главы города Ирины Романец, только в Сочи «мы насчитываем до 70 тысяч человек официально неработающих». Она отметила, что неформальная занятость присутствует во всех секторах экономики. Больше всего нарушителей в строительной и транспортной сферах, торговле, санаторно-курортной отрасли и на предприятиях по оказанию бытовых услуг. Работодатели экономят на налогах, не оформляя сотрудника должным образом. В итоге бюджет города ежегодно недосчитывается миллионов рублей.

«Это непосильная ноша для бюджета и социальная несправедливость. Кто-то должен работать, платить и содержать за счет своих налогов ту часть населения, которая считает, что возможно работать по серым схемам», — подчеркнула Ирина Романец.

Добавим, что на прошлой неделе в горадминистрации состоялось первое заседание межведомственной комиссии по неформальной занятости, которую лично возглавил глава города. На него были приглашены представители порядка 35 предприятий сфер общественного питания, гостиничного бизнеса и строительства. Руководители объясняют свои нарушения по-разному. Кто-то утверждает, что ведет семейный бизнес, кто-то говорит, что на момент проверки гостей в кафе обслуживали стажеры. Между тем, по трудовому законодательству каждый работник должен быть оформлен, а минимальный уровень заработной платы, который ему положен на коммерческих предприятиях в Краснодарском крае, составляет 10,4 тысячи рублей. При этом в большинстве кафе и гостиницах официальный оклад персонала равен в среднем 8 тысячам рублей.

Руководителям было предложено устранить все нарушения в течение двух дней, оформить своих работников, довести их заработную плату хотя бы до минимального уровня.

Как заверили в мэрии, за выявленными нарушителями контроль будет вестись в течение всего лета. Также в настоящее время на предприятиях города продолжаются проверки специально созданными рабочими группами, в состав которых вошли сотрудники администрации, инспекторы труда, представители ОБЭП, пенсионного фонда и налоговой инспекции. На первом этапе они выявляют фактическое количество сотрудников. При этом сопоставляют его с объемом работы. Так, в городе очень распространены случаи, когда, например, в кафе на 100 посадочных мест оформлены всего 10 человек. Или гостевой дом на 26 номеров обслуживает всего 1−2 человека. И отчисления в налоговую и пенсионный фонд производятся только с официально устроенных граждан.

Проверки предприятий будут проходить на регулярной основе во всех районах курорта. Нарушителей пригласят на заседание межведомственной комиссии, которые будут проводиться еженедельно, в том числе и в выездном формате.

Добавим, что за неполные четыре месяца текущего года на Кубани было выявлено более 29 тыс. человек, которые работали неофициально. Как отметили в краевом министерстве труда и социального развития, что чаще всего неоформленные сотрудники работают в организациях малого бизнеса, у индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, общественным питанием, оказывающих населению транспортные и бытовые услуги. Также к серым схемам отплаты труда прибегают в крестьянско-фермерских хозяйствах, аутсорсинговых организациях, фирмах, заключивших договоры субподряда.