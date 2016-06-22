Чита, 22 июня, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Читинскому гарнизону по факту гибели курсанта войсковой части 55 345 Павла Беспрозванных возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

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Следователи установили, что 6 июня Павла Беспрозванных госпитализировали в травматологическое отделение 321 военного клинического госпиталя Минобороны России с ушибом мягких тканей поясничного отдела позвоночника. Спустя два дня он был обнаружен на земле под окнами здания хирургического корпуса. Несмотря на усилия медиков, военнослужащий скончался от полученных повреждений в реанимационном отделении госпиталя. Как уточняют местные СМИ, мужчина выбросился из окна, расположенного на пятом этаже военного госпиталя.

В ходе расследования уголовного дела будут проверены все версии гибели потерпевшего. Как сообщает «Вести Чита», среди версий рассматриваются несколько, среди которых «дедовщины» и насильственные действия сексуального характера.