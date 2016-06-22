Якутск, 22 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. «Началась детальная проработка проекта федерального закона об Арктической зоне Российской Федерации», — заявил спикер якутского парламента Александр Жирков на брифинге по итогам выездного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Законодательное обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации: состояние и проблемы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель Ил Тумэна Александр Жирков, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, член комитета СФ по обороне и безопасности Вячеслав Штыров

По мнению спикера якутского парламента, обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне РФ должно стать составной частью базового комплексного закона об Арктической зоне страны.

«Вопрос обеспечения национальной безопасности в Арктике должен лечь в основу всей системы: и экономической, и политической, и национальной, и экологической, и социальной — всего, что действует, существует и находится в Арктической зоне», — пояснил председатель Ил Тумэна. И в том, что Комитет Совета Федерации обсудил в Якутске состояние и проблемы национальной безопасности в Арктической зоне, Александр Жирков увидел начало детальной проработки комплексного закона. «Сегодня мы уже одну из составных частей этого комплексного базового закона начинаем рассматривать более детально», — сказал он.

Спикер Ил Тумэна отметил, что Якутия подключилась к разработке проекта федерального закона об Арктической зоне Российской Федерации с самого начала возникновения идеи о разработке документа, потому что республика заинтересована в этом, так как является арктическим и морским регионом. «У нас протяжённость морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км, и мы крайне заинтересованы в принятии этого законопроекта», — сказал он и добавил, что Якутия принимает активное участие в подготовке законопроекта об Арктической зоне РФ.

«Мы участвуем в качестве экспертов и субъектов законодательной инициативы. То, что сегодня в Министерстве экономического развития Российской Федерации, не дожидаясь принятия самого закона, определяют сухопутные территории — это тоже результат работы республики по продвижению предложений, поддержанных, прежде всего, в Совете Федерации нашими сенаторами», — сказал он, комментируя высказывание сенатора от Якутии Вячеслава Штырова, который заявил, что Минэкономразвития России представит готовый текст актуального федерального законопроекта осенью текущего года.

Спикер отметил, что Совет Федерации активно работает над данным проектом закона. Ровно год назад в Якутске состоялось совместное заседание президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, на котором была обсуждена концепция законопроекта. Законопроект по Арктической зоне в настоящее время разрабатывается в верхней палате парламента страны рабочей группой под руководством Вячеслава Штырова. В работе задействована большая группа представителей Якутии, многие предложения республики вошли в законопроект.

От имени парламентариев и руководства республики Александр Жирков выразил слова благодарности членам Совета Федерации за то, что они последовательно, настойчиво и напористо отстаивают продвижение этого проекта федерального закона об Арктической зоне РФ. «Совет Федерации добился того, чтобы этот законопроект вошёл в программу деятельности Правительства Российской Федерации, и уже Правительство РФ продвигает законопроект через Совет Федерации. Мы действительно скоро увидим этот законопроект, который будет внесён в Государственную думу и принят. А это в интересах не только Республики Саха (Якутия), а всего российского Севера», — резюмировал спикер парламента Якутии.