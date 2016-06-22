Омск, 22 июня, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Жители Омской области 22 июня, в 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, почтили память погибших земляков. По традиции в День памяти и скорби омичи возложили в Парке Победы и на Старо-Северном кладбище венки и цветы к мемориалам воинской славы.

omskportal.ru Омичи в День памяти и скорби почтили память погибших земляков

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в церемонии возложения приняли участие депутаты, представители городской администрации, ветеранских объединений и региональных общественных организаций, военнослужащие, региональные власти. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

«Эта дата высечена в сердцах россиян, потому что нет семьи, в которой бы не было погибших в той кровопролитной войне — отцов, дедов. Об этой дате помнит каждый, она еще и свидетельство величия подвига народа, который был не только не сломлен, но и вышел победителем через четыре года непрерывных сражений. Только в Омской области в первый день войны были поданы сотни заявлений добровольцев, вызвавшихся пойти в армию. Это говорит о готовности защищать свою страну, насмерть стоять за свое Отечество», — сказал губернатор Омской области Виктор Назаров.

Омичи проводили на фронты Великой Отечественной войны почти 300 тысяч своих земляков. 152 тысячи из них геройски погибли. На берегах Иртыша было сформировано шесть стрелковых, две кавалерийские дивизии, добровольческая стрелковая бригада, отдельная морская стрелковая бригада и другие воинские части. Они защищали Москву, насмерть стояли у стен Сталинграда, героически сражались в Курской битве, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, брали Берлин. Тысячи омичей за мужество и героизм награждены высокими правительственными наградами, в том числе посмертно.

75 лет назад, 22 июня 1941 года, без объявления войны нацистская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1418 дней до 9 мая 1945 года. В той тяжелой кровопролитной войне советский народ потерял около 27 миллионов человек. Страшный день начала войны вспоминают сегодня по всей России.