Владимир, 22 июня, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Долг населения Владимирской области за потребленный газ на 1 июня 2016 года составил 120 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир». Сейчас специалисты отключили газ у 348 потребителей, чей суммарный долг составляет 6,7 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Всего за май 2016 года в регионе почти восемь тысяч абонентов получили уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа. В АО «Газпром газораспределение Владимир» поступило более 1,2 тысячи заявок уже на отключение. Больше всего злостных неплательщиков оказалось во Владимире, Коврове, Вязниках и Муроме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг населения за газ — ничто по сравнению с долгами теплоснабжающих организаций. Так, по данным на 30 апреля, ТСО задолжали 2,1 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей — это долги предприятий, которые уже включены в график погашения задолженности. В 2015 году их долги не только не уменьшились, как предполагалось по графику, но и выросли в среднем на 35%. Такое положение дел стало причиной того, что в дочерней компании «Газпрома» заявили о том, что программа газификации Владимирской области может быть сорвана. В ответ на такие заявления компании губернатор Светлана Орлова потребовала от подчиненных неукоснительно соблюдать график погашения задолженности. Позже депутаты регионального заксобрания утвердили график как закон Владимирской области.