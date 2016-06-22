Махачкала, 22 июня, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в одной из школ в Шамильском районе Дагестана. Как сообщили в управлении МЧС по Республике Дагестан, в результате инцидента никто не пострадал.

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ЧП произошло в ночь со вторника на среду, 22 июня, в селении Телетль.

«Информацию о пожаре поступила в оперативную дежурную смену в 00:15 мск, — говорится в сообщении. — В 04:15 мск огонь был ликвидирован».

По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв метров.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, передают Вести.Ru.