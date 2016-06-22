Вашингтон, 22 июня, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В течение ближайших десяти дней на территории США может произойти сильное землетрясение. Специалисты прогнозируют, что последствием подземных толчков магнитудой до 9,3 балла станет сокрушительное цунами, сообщает издание Express.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По данным геологов, за последние дни в штате Калифорния зафиксированы десять подземных толчков силой около 3,6 балла. Последний случился 20 июня на расстоянии 3 миль от долины Юкка. Кроме того, около 200 небольших сейсмособытий зафиксировано между Санта-Барбарой и границей с Мексикой. Высокая частота толчков в одном районе говорит о возможном землетрясении магнитудой более девяти баллов, отмечают специалисты.

Предположительно, землетрясение произойдет на западном побережье континента, в окрестностях разлома Сан-Андреас. Зона риска простирается на 60 миль, от Северной Калифорнии до острова Ванкувер. Возможное цунами, вызванное толчками, в таком случае будет угрожать городам Портленд, Сиэтл и Ванкувер. Экстренные службы готовятся к возможным последствиям разгула стихии.