Ученые: в ближайшие дни США угрожает мощное землетрясение
Вашингтон, 22 июня, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В течение ближайших десяти дней на территории США может произойти сильное землетрясение. Специалисты прогнозируют, что последствием подземных толчков магнитудой до 9,3 балла станет сокрушительное цунами, сообщает издание Express.
По данным геологов, за последние дни в штате Калифорния зафиксированы десять подземных толчков силой около 3,6 балла. Последний случился 20 июня на расстоянии 3 миль от долины Юкка. Кроме того, около 200 небольших сейсмособытий зафиксировано между Санта-Барбарой и границей с Мексикой. Высокая частота толчков в одном районе говорит о возможном землетрясении магнитудой более девяти баллов, отмечают специалисты.
Предположительно, землетрясение произойдет на западном побережье континента, в окрестностях разлома Сан-Андреас. Зона риска простирается на 60 миль, от Северной Калифорнии до острова Ванкувер. Возможное цунами, вызванное толчками, в таком случае будет угрожать городам Портленд, Сиэтл и Ванкувер. Экстренные службы готовятся к возможным последствиям разгула стихии.