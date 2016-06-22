Оренбург, 22 июня, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области проведут тотальные проверки детских оздоровительных учреждений. В настоящее время в регионе формируется график проведения дополнительной проверки лагерей, сообщает ГРТК «Оренбург».

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

В Оренбурге в лагере «Полянка» 21 июня прошло экстренное совещание руководителей загородных лагерей. речь шла о трагедии в Карелии и усилении мер безопасности в местных лагерях.

«Расставим акценты на пребывании детей на территории лагеря, при перевозках, на водных объектах (если откроем пляжи)», — отметила начальник Управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева. Она также отметила, что после ЧП в Карелии в оперативном порядке связывались с руководством лагерей и обсуждали тему безопасности. «Трагедия ужасная и мы все очень переживаем», — сказала она.

«У нас, конечно, самый главный вопрос — это пожарная безопасность, безопасность антитеррористическая, безопасность при перевозках, потому что мы возим детей и на экскурсии, и в бассейн, и конечно же, если условия будут благоприятны, то есть высохнут тропинки к пляжам и вода уйдёт, то можно будет выполнить все необходимые процедуры по открытию пляжа. Тогда это будет ещё и отдых на воде», — прокомментировала Нина Гордеева

По словам Гордеевой, в оренбургских детских лагерях работают стабильные, опытные коллективы. Проверяющие органы периодически делают им так называемые «тренировочные встряски»: «Служба безопасности приезжает по ночам и проверяет, как организована пропускная система, приезжает Роспотребнадзор в обязательном порядке, потому что питание — это один из основных вопросов, который беспокоит нас всегда».

По данным Минсоцразвития Оренбургской области, в летний период будут работать 1150 лагерей различных типов и форм собственности, из них в первую оздоровительную смену — 1003 лагеря.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья, для обеспечения безопасности отдыха и оздоровления детей и подростков, сохранения их жизни и здоровья при проведении мероприятий оздоровительной направленности в летний период руководителям областных детских оздоровительных учреждений и организаций поручено уведомлять Главное управление МЧС России по региону об организации массовых выходов и выездов детей за пределы оздоровительных учреждений и организаций. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Напомним, 18 июня на Сямозере в Карелии во время водной прогулки поднялся сильный ветер, и лодки перевернулись. 14 детей погибли. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело, несколько человек задержано. 20 июня 33 спасенных ребенка вернулись из Карелии в Москву, этим же утром спецборт доставил в столицу тела погибших. В этот день в Москве и Карелии был объявлен траур.