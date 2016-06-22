Красногорск, 22 июня, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В День памяти и скорби, 22 июня в ряде подмосковных муниципалитетов проходят шествия и митинги, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Чтобы почтить память защитников, в городах и районах области на улицы выйдут местные жители, ветераны и представители властей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи памяти

22 июня в честь Дня памяти и скорби в Клину проходит памятное шествие. Участники мероприятия с зажженными свечами в руках прошли вдоль аллеи Славы и Вечного огня. Акции началась в 4 часа утра.

«Эта акция в День памяти и скорби появилась в Клину еще задолго до присвоения городу почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». В Клину она проходит уже четвертый год подряд, пользуясь заслуженным уважением среди наших ветеранов и молодежи, чтящей историю своей страны», — отметила глава Клинского района Алена Сокольская.

Также в 12:00 на мемориале воинской славы состоится митинг, гостями которого станут клинские ветераны.

В Реутове в этот день после реставрации будет открыт мемориал Славы с новыми именами жителей, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. На новые плиты золотой краской к уже существующим 737 именам будут добавлены еще 190. Торжественная церемония открытия состоится в 12:00.

В Жуковском 22 июня пройдет памятный митинг, в котором примут участие представители городской власти, общественных и ветеранских организаций, предприятий города и жители наукограда. На митинге состоится открытие нового памятника «Лети, мальчик, лети!», который войдет в скульптурную группу мемориала Вечный огонь.

Одиннадцатый традиционный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Боевого Братства» пройдет в подмосковном Пущине в День памяти и скорби, 22 июня. На концерте прозвучат песни посвященные Великой Отечественной войне и войне в Афганистане. Начало концерта запланировано на 17:00.

В Люберцах прошло шествие молодежи, которое началось в 4 часа утра. Участники прошли от часовни-памятника до мемориального комплекса «Вечный огонь», возложив цветы к памятнику павшим воинам.

«Сегодня в Люберецком районе проживают около 400 участников Великой Отечественной войны, более двух тысяч тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, вдов погибших — всех тех, для кого начавшаяся 22 июня 1941 года война — не просто история, а страшная страница жизни», — приводит пресс-служба района слова главы Владимира Ружицкого.

В 12:00 у часовни-памятника в центре Люберец пройдет поминальная служба по погибшим в годы войны и памятный митинг.