Чебоксары, 22 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Дня памяти и скорби запланирована серия памятных мероприятий, ключевые события пройдут в Чебоксарах. Помимо традиционных акций и выставок, в Чебоксарах добровольцы приведут в порядок памятник жителям деревни Усадки, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru В мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах

В Чебоксарах активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» приведут в порядок малоизвестный памятник жителям деревни Усадки (Лакреиха), который был построен в честь погибших в годы войны. Жители деревни воевали на многих фронтах в годы Великой Отечественной войны. Долгое время расположенный в центре города памятник был заброшен, так как не был решен вопрос о его обслуживании. Сегодня добровольцы покрасят памятник и благоустроят прилегающую территорию. «Волонтеры Победы» также пообщаются с жителями, чтобы узнать истории людей, кому он посвящен. После завершения работ пройдет траурный митинг и возложение цветов.

«Город Чебоксары хранит память о подвигах многих жителей Чувашии, но, к сожалению, далеко не всегда удается уделить достаточно внимания и времени благоустройству памятных мест. «Волонтеры Победы», в свою очередь, прилагают максимум усилий, чтобы изменить ситуацию и стремятся осуществлять активную общественную деятельность в разных направлениях, в том числе в направлении «благоустройство памятных мест и воинских захоронений», — говорят инициаторы проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2015 году в рамках мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне провели паспортизацию воинских захоронений и мемориальных объектов. В него вошли 266 воинских захоронений, 1164 памятных мест и сооружений (в реестре 2009 года значилось 1026 объектов). Власти тогда отмечали, что общее состояние памятников удовлетворительное, но большинство из них нуждались в косметическом ремонте и благоустройстве прилегающей территории, замене и покраске заборов.

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В День памяти и скорби в Чебоксарах также пройдет всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Участниками этого традиционного мероприятия становятся ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, школьники и неравнодушные граждане. Чебоксарцы отдадут дань памяти павшим героям Великой Отечественной войны, многие придут к Вечному огню с портретами фронтовиков, приносят гвоздики и тюльпаны, отмечают в мэрии. Согласно традиции акции, зажженная свеча — «мост памяти», объединяющий прошлое и настоящее и символизирующий преемственность поколений.

Отметим, что 21 июня в Чебоксарах прошла общероссийская социальная акция «Завтра была война», посвященная сохранению и увековечению памяти о мужестве и героизме народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники МВД, представители Общественного совета и ветераны органов внутренних дел зажгли свечи памяти и возложили цветы у Монумента воинской славы.

Своими воспоминаниями о первом дне войны поделился труженик тыла — ветеран органов внутренних дел 89-летний Семен Аввакумов. «Тогда мне было 13 лет и я хорошо помню события того дня. Получив страшное известие, все жители нашей небольшой деревни собрались у пожарной каланчи и стали обсуждать, что ждет нас впереди. Молодежь утверждала, что война продлится несколько недель, мол, «немцы побалуются немного и уйдут». На что старожил нашей деревни, побывавший в немецком плену, ответил коротко: «Немец коварен! Немец хитер!». Его слова до сих пор слышатся мне. Я считаю, что сегодняшняя акция должна стать традицией, чтобы каждое новое поколение не забывало те страшные события, и чтила память людей, защитивших Родину ценой собственной жизни», — сказал ветеран.

Кроме того, в Чебоксарах начала работа мультимедийная выставка «Жизнь», посвященная Победе. Экспозиция представляет собоймультимедийную систему из 10 профессиональных кинопроекторов и специального 40-метрового экрана. События Великой Отечественной войны отражаются «в оживших» фотографиях и документальных кадрах. Погрузиться в атмосферу военной эпохи поможет музыка, объемный звук и свет.

Виртуальный формат памятных мероприятий продолжит электронный альбом «И выстояли, и победили! В тылу, как на фронте», подготовленный Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой. Первая часть альбома посвящена участникам боёв в Великой Отечественной войне, вторая — ветеранам тыла.

В Русском драмтеатре к Дню памяти и скорби покажут драму «Синяя-синяя речка» Бориса Вахтина, стоимость показа составит всего 50 рублей. Спектакль выпущен в конце октября 2014 года и посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он повествует о жизни одной российской деревни до и после войны. Этим спектаклем театр закрывает творческий сезон 2015−2016 годов.