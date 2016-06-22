Москва, 22 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Властям России необходимо проверить сделанное 20 июня заявление Россельхознадзора о том, что в производстве молочной продукции выявлены случаи фальсификации. Об этом, как передает «Коммерсантъ», говорится в письме главы Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрея Даниленко, которое он направил вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу и министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву.

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«Высказывания службы не только не подтверждены данными протокольных исследований и иной доказательной базой, но и противоречат здравому смыслу», — говорится в письме.

При этом отмечается, что утверждения о присутствии в молоке добавок в виде извести, мела, гипса, мыла и крахмала наносят существенный удар репутации производителей.

В письме также сказано, что Россельхознадзор не обладает достаточной квалификацией для работы с готовой молочной продукцией и не понимает специфику отрасли и требования к производству продукции, к ее транспортировке и составу.

Глава Национального союза производителей молока обвинил Россельхознадзор в нагнетании напряжения вокруг качества продукции.

20 июня Россельхознадзор сообщил, что недобросовестные производители молока подмешивают в свою продукцию воду, крахмал, мел, гипс, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже мыло.

«Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания», — отмечалась в сообщении.

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