Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. На Камчатке с 1 июля заметно вырастут тарифы на электроэнергию. В частности, жителям Петропавловска-Камчатского — крупнейшего города региона, придется платить за киловатт час по 4 рубля 68 копеек. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 30 копеек больше, чем сейчас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

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В региональном ведомстве пояснили, что новые тарифы на свет будут действовать на Камчатке до 1 июля следующего года, также как и на другие коммунальные услуги, стоимость которых изменится с наступлением второго месяца лета.

В частности, отопление вырастит с 4 340 рублей до 4 570 рублей за Г/калл. Горячее водоснабжение для открытой системы подорожает с 274,13 рублей до 293,06 рублей за кубометр, а в закрытой — с 349,52 до 367,28 за кубометр. Холодное водоснабжение вырастит в цене с 49,35 рублей за кубометр до 50,70 рублей. Водоотведение подорожает с 32,46 до 36,65 рублей.

Ранее заместитель руководителя региональной службы по тарифам и ценам Ирина Лагуткина рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что на Камчатке рост тарифов на все указанные услуги не превысит в среднем 6,5%.

При этом на разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом, которая возмещается ресурсоснабжающим организациям, Камчатки потратит около 8,5 миллиардов рублей.

Тем временем, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в социальных сетях и на форумах пользователи камчатского Интернета уже обсуждают предстоящее повышение тарифов. Много нецензурных выражений, так как люди возмущены «грабительскими тарифами, которые не дают нормально жить». Людии обращают внимание, что многим приходится тратить на оплату коммунальных услуг значительную часть семейного бюджета, и с 1 июля ситуация только ухудшится.